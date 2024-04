L'incredibile furia del vento scaraventa camion e roulotte giù da un ponte - Video

Una devastante ondata di maltempo ha colpito il Sudafrica nel corso del weekend, concentrando la sua furia soprattutto nella regione della capitale, Città del Capo. I forti venti hanno causato danni estesi, strappando alberi dal terreno e danneggiando numerosi edifici, tra cui scuole e ospedali. Tuttavia, due incidenti particolarmente terrificanti hanno fatto tremare l'intera comunità.



Il primo incidente ha visto un camion spazzato via dalle potenti folate di vento, precipitando sul lato del ponte. Le immagini scioccanti sono state catturate da un automobilista che seguiva il veicolo pesante.

Nel secondo incidente, un camper è letteralmente decollato a causa delle correnti d'aria estremamente forti, come mostrato nel video diventato virale sui social media. Nonostante la violenza degli eventi, per fortuna non ci sono state vittime.



Le autorità, di fronte a tali pericoli, hanno immediatamente preso provvedimenti precauzionali. Dopo la chiusura del tratto autostradale coinvolto nei due incidenti, tutte le scuole nella regione di Città del Capo sono rimaste chiuse per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.