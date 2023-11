L'incendio all'asciugatrice si propaga al garage: quattro intossicati

VENEZIA - La notte di mercoledì, un quarto d’ora prima delle 1:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste, a Marghera per l’incendio di un’asciugatrice propagatosi al garage: quattro persone leggermente intossicate affidate alle cure del personale sanitario. Evacuata la palazzina composta da due piani. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme del garage, evitando l’estensione del rogo al resto dell’abitazione. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 4 con il rientro delle persone negli appartamenti. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio del personale intervenuto.