L'impresa.

Incontro con Massimo Folador, Elena Ferrero e Fabio Pettarin. Modera Samuel Mazzolin

Ormai da anni sappiamo che un’impresa non deve essere un luogo a sé, indifferente alla società e all’ambiente in cui si trova. Anzi, per creare sviluppo, è fondamentale porsi in relazione col contesto in cui opera, creando una comunità in cui i rapporti umani siano collaborativi e solidali. Come fare? Ci aiuta l’esempio dei monaci benedettini, fondatori di imprese solidissime, ma innervate dal calore delle persone che insieme stanno bene e lavorano bene. E ci aiutano due esempi aziendali che coniugano etica, valore economico e sostenibilità.

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090

In caso di maltempo, l'incontro si terrà presso l'auditorium della Biblioteca Comunale

Evento in collaborazione con il Festival Nazionale dell'Economia Civile



Massimo Folador, docente di Business ethics presso l’Università di Castellanza, fondatore di Askesis Società Benefit, si occupa di consulenza e formazione per lo sviluppo delle aziende attente al rapporto tra Etica e Impresa e ai principi dell’Economia Integrale. Relatore in numerosi convegni, scrive per Avvenire.



Samuel Mazzolin è consulente marketing e fundraising. Lavora per creare ibridazioni, per costruire ponti tra due mondi – profit e non profit – che possono e devono collaborare.



Elena Ferrero è co-founder e CEO di Atelier Riforma, startup innovativa a vocazione sociale, che ha l’obiettivo di ridurre il negativo impatto ambientale della moda attraverso l’upcycling dei capi usati.Fabio Pettarin è fondatore e Presidente di Tecnest, azienda operativa nell’ambito delle nuove tecnologie e della digitalizzazione dei processi industriali. Direttore di cori e orchestre, è attivo sulle tematiche della CSR ed è stato Presidente di AnimaImpresa.