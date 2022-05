Lilt e istituto Lepido Rocco di Castelfranco insieme per un sodalizio vincente

CASTELFRANCO - Quante donne vivono in una sola donna: gusti emozioni, scelte le rendono ogni volta diverse. Le abbiamo fotografate romantiche, sensuali, glamour, raffinate, con le lacrime agli occhi, in un universo che dona loro una nuova identità durante o dopo la malattia oncologica.



Ci hanno pensato le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Lepido Rocco di Castelfranco Veneto, in percorso per diventare operatori del benessere con indirizzo acconciatura, ieri pomeriggio, coadiuvati dai loro insegnanti, a mettere in pratica quanto imparato in anni di studio. Le protagoniste? Le donne di Caffè in Rosa, un gruppo ideato dalla responsabile della delegazione Lilt di Castelfranco Veneto Fanni Guidolin e coordinato da Erica Crocetta, che hanno potuto trascorrere due ore nell’istituto diretto da Marzia Litleton. È stato un laboratorio esperenziale entusiasmante e formativo.



Sarebbe bellissima la collaborazione continuativa con Lilt, che definiamo anche emotiva. Ogni donna ha qualcosa da raccontare prima del cambiamento estetico e dopo. Quando il pennello accarezza le loro guance come una coccola, quando la piastra modella i loro capelli sfoltiti dove però sotto si nascondono visi con occhi gioiosi. Ogni donna, qualunque donna di oggi, vorrebbe poter scegliere liberamente, senza paura, senza pressioni, come vivere la sua vita.



La malattia si mette in mezzo, devastando i sogni, ma la forza delle donne per le donne supera ogni ostacolo e ieri è stata tangibile. Così i sogni si sono fatti spazio tra giovanissimi artisti. Sogni tanto normali quanto spericolati, in una piccola cittadina come Castelfranco, dove le rose fioriscono sempre a maggio, coraggiose, anche quando piove, come le nostre donne.