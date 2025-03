Liliana Resinovich, la perizia esclude il suicidio: caccia al DNA dell’assassino

TRIESTE - Nuovi sviluppi nel caso di Liliana Resinovich. La perizia affidata all’anatomopatologa Cristina Cattaneo esclude con decisione l’ipotesi del suicidio e conferma che la donna è stata soffocata. Le analisi sui reperti raccolti – tra cui peli pubici e tracce pilifere sugli indumenti e sui sacchetti che avvolgevano la testa – suggeriscono ulteriori approfondimenti genetici con tecnologie avanzate di sequenziamento ultramassivo (Ngs) per cercare eventuali terze persone coinvolte. Lo segnala l'Ansa.



La Procura di Trieste, con la pm Ilaria Iozzi, sta valutando le risultanze della perizia, un documento di oltre 200 pagine che analizza anche il materiale raccolto nelle prime fasi dell’indagine. Il rischio di contaminazione dei reperti esiste, data la minima quantità del materiale recuperato, ma gli esperti indicano la necessità di estendere le verifiche anche sui campioni genetici già analizzati.



Secondo gli esperti – tra cui Stefano Vanin, Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone – la dinamica della morte non è compatibile con un evento accidentale. La causa è una asfissia meccanica esterna avvenuta il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della donna. Il corpo sarebbe rimasto sempre nello stesso luogo e non ci sarebbero segni di congelamento. Inoltre, le lesioni traumatiche riscontrate – al capo, alla mano destra, al torace e agli arti – sarebbero riconducibili solo all’azione di un’altra persona.



Sebastiano Visintin, marito di Liliana, ha commentato in tv: "La perizia ribalta tutto, basta sospetti su di me: cercate l’assassino di Lilly".