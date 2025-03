Liliana Resinovich: l’ombra dell’omicidio si fa più concreta

TRIESTE – Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa per soffocamento e sarebbe morta per asfissia. È questa una delle ipotesi che emergono mentre si attende di conoscere nel dettaglio la perizia medico-legale sulle spoglie riesumate della donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio 2022. La notizia è riportata dall'Ansa.



Il cadavere della 63enne fu rinvenuto con la testa avvolta in due sacchetti trasparenti, sigillati al collo con un cordino, e il corpo infilato in due grandi sacchi neri da rifiuti. La tesi del suicidio, sostenuta inizialmente dalla Procura, è stata più volte messa in discussione, tanto da spingere il Gip Luigi Dainotti a indicare oltre venti punti da approfondire, compresa la riesumazione del corpo, avvenuta il 13 febbraio 2024.

Il fascicolo, aperto inizialmente per sequestro di persona, nel giugno 2023 è stato indirizzato verso omicidio. E ora prende forza la possibilità che Liliana sia stata soffocata da qualcuno. Un’ipotesi rilanciata nei giorni scorsi anche dalla trasmissione Quarto Grado e da Claudio Sterpin, amico della donna, che sostiene che Liliana volesse andare a vivere con lui. Sterpin ha ipotizzato che Lilly sia stata picchiata e soffocata con un cuscino, oggetto che, secondo lui, sarebbe poi scomparso dall’abitazione condivisa con il marito Sebastiano Visintin.



La perizia, redatta dagli esperti Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin, è stata depositata in Procura a Trieste dopo tredici mesi di attesa. Oltre a stabilire una data più precisa del decesso, potrebbe confermare la presenza di piccole lesioni sul volto e una lieve frattura alla seconda vertebra toracica, compatibile con un trauma subito poco prima della morte.

Intanto, il caso passa a un nuovo pubblico ministero, dopo il cambio del magistrato titolare. Gli sviluppi della perizia e il cambio di gestione dell’indagine potrebbero portare a nuove svolte in un caso che, da oltre due anni, rimane avvolto nel mistero.

LEGGI ANCHE