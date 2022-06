Lignano, a Pentecoste 28 multe per ubriachezza

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Durante il weekend di Pentecoste, a Lignano Sabbiadoro (Udine), per la presenza di migliaia di giovanissimi turisti austriaci e tedeschi, il Questore di Udine ha disposto mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica che hanno portato a 28 sanzioni per ubriachezza molesta, 24 delle quali a cittadini austriaci.



Inoltre, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 4 persone: un cittadino austriaco e uno italiano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; un cittadino austriaco per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità; un altro cittadino austriaco per resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose.



I controlli sono stati svolti da personale della Polizia di Stato della Questura di Udine, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, coadiuvata da agenti altoatesini che parlano la lingua tedesca, della Capitaneria di porto, con l'ausilio anche di due agenti della Polizia austriaca.