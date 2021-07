Libro storico rubato in Scozia, lo ritrovano i Carabinieri di Milano e Pordenone

PORDENONE - I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale restituiscono al Consolato Generale Britannico di Milano libro storico trafugato dalla Edinburgh Central Library. Il volume “Don John of Austria, vol. 1” di Sir William Stirling-Maxwell, edito a Londra nel 1883, è stato restituito alla dott.ssa Catriona Graham, Console Generale Britannico a Milano, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, Magg. Lorenzo Pella.

La restituzione arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, inquadrata nell’ambito dell’operazione internazionale denominata “Pandora V” sotto l’egida di Interpol ed Europol.

L’indagine era finalizzata a contrastare, simultaneamente in più Paesi, la commercializzazione di beni d’arte di provenienza illecita. Nell’ambito dell’operazione, giunta alla sua quinta edizione, è stata svolta un’azione di “cyberpatrolling” che ha consentito ai Carabinieri di Udine di individuare l’inserzione di vendita – inserita su un canale italiano di e-commerce da parte di un privato residente nel pordenonese – di alcuni volumi storici in lingua inglese, uno dei quali recava chiari segni distintivi di provenienza dalle Edinburgh Libraries.