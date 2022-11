Libro del 1804 recuperato da Carabinieri

VERONA - Il libro 'La Storia Romana di Tito Livio', storica pubblicazione del 1804 di proprietà delle Biblioteche comunali di Verona, è tornato a casa. A riconsegnarlo oggi in municipio, nelle mani della vicesindaca Barbara Bissoli, il maggiore Claudio Sanzò comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza.



Il recupero del volume, che riporta al suo interno i timbri e il riferimento di catalogazione della Biblioteca comunale veronese, è frutto di un'operazione di perquisizione realizzata in provincia di Cremona dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Monza. L'obiettivo era il reperimento di un altro testo trafugato, che le Forze dell'Ordine avevano individuato nelle mani di un privato.



I controlli effettuati nella sua abitazione, in una collezione di oltre 9 mila libri, hanno poi portato alla scoperta di altri due volumi antichi, tra cui la pubblicazione storica di proprietà della Biblioteca civica veronese.