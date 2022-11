Sabato 19 novembre, presso la LOGGIA dei CAVALIERI di Treviso, finalmente, dopo 5 mesi di assenza, tornerà

“LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta”

la bella manifestazione libraria, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" di Treviso, e unica manifestazione simile in Veneto, è giunta ormai alla 44a edizione. Ottima e utile occasione per tutti i lettori, bibliofili e collezionisti che potranno trovare qualcosa di interessante per la lettura, lo studio, la ricerca o la personale biblioteca. Per il mese di dicembre, come succede negli ultimi anni, Libri in Loggia sarà ospitata nella Loggia di PALAZZO dei TRECENTO.

