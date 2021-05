Libia, precipita caccia durante parata militare a Bengasi: morto il pilota

LIBIA - Incidente durante la parata militare a Bengasi voluta dal generale Khalifa Haftar: un Mig-21 coinvolto nell'esibizione è precipitato, provocando la morte del pilota.

Lo riferisce il 'Libya Observer'. La parata è stata organizzata per celebrare il settimo anniversario dell''Operazione Dignità', lanciata nel 2014 dal generale per liberare l'est della Libia dalla presenza islamista.