Libereremo il mondo da armi nucleari

Hiroshima - "Possano le storie di questo museo ricordare a tutti noi il nostro impegno per costruire un futuro in pace. Continuiamo a lavorare insieme verso il giorno in cui potremo finalmente e per sempre liberare il mondo dalle armi nucleari".

E' quanto ha scritto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel libro degli ospiti del Museo della pace di Hiroshima. Lo ha annunciato il governo giapponese.

Il mondo si augura che questo sia un primo passo verso il disarmo nucleare.