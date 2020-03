Liberate Treviso, Venezia e Padova!

VENEZIA - Il Veneto non ci sta. A poche ore dall’applicazione del decreto del governo che inserisce tre province venete nelle zone cosiddette ‘rosse’ e quindi ad alta epidemiologia, la regione convoca un comitato scientifico per dire no. No alla chiusura totale dei confini di Padova, Treviso e Venezia.



“Il Comitato tecnico scientifico a supporto dell’Unità di crisi della Regione Veneto su emergenza Coronavirus - si legge in una nota appena diffusa - chiede lo stralcio delle tre province di Padova Treviso e Venezia rispetto alle misure contenute nel DPCM approvato dal Consiglio dei ministri”.



In un report sulla situazione dei ricoveri e dei contagi nelle tre province, il Comitato esprime le proprie valutazioni e controdeduzioni al provvedimento, evidenziando che l’emergenza e la diffusione del virus in Veneto non è allo stato attuale così grave da dover applicare il decreto.



Nelle prossime ore si vedrà se il governo accoglierà le istanze della regione Veneto. Per ora, tra le nebulose conseguenze del nuovo decreto, l’unica cosa chiara è la distanza: tra le iniziative del governo e i modi con cui la regione vorrebbe gestire l’emergenza.