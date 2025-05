Liberata da Hamas, torna a casa e viene violentata: la nuova denuncia di Mia Schem

Mia Schem, giovane donna franco-israeliana diventata il volto degli ostaggi di Hamas dopo il rapimento al Nova Music Festival il 7 ottobre 2023, ha vissuto 54 giorni di prigionia a Gaza, tra paura, ferite e privazioni. Il suo ritorno, celebrato come una liberazione, oggi si trasforma in un nuovo incubo: Mia ha denunciato di essere stata violentata nel suo appartamento da un noto personal trainer e influencer israeliano, pochi mesi dopo la liberazione.



La storia di Mia aveva commosso il mondo: ferita a un braccio durante il massacro, era apparsa in un video di propaganda di Hamas, diventando simbolo della sofferenza degli ostaggi e della speranza di rivedere la libertà. Durante la prigionia, racconta, il terrore più grande era quello di subire violenze sessuali, ma non era accaduto. “Avevo paura che succedesse a Gaza, invece è successo qui, nella mia casa”, ha confidato a Channel 12.



Secondo il suo racconto, l’uomo – un celebre personal trainer di Tel Aviv, il cui nome è coperto da segreto istruttorio – si era presentato come tramite per un possibile film sulla sua storia. Dopo un incontro a casa sua, Mia ha perso conoscenza: si è risvegliata nuda, con lividi sul corpo, e un esame medico ha confermato l’avvenuto rapporto sessuale. L’uomo è stato arrestato e poi rilasciato per mancanza di prove, ma resta indagato.



Il dolore di Mia si aggiunge al trauma della prigionia: soffre di crisi epilettiche e disturbi post-traumatici, come molti altri ostaggi liberati. La sua testimonianza riapre il dibattito sulla tutela psicologica delle vittime e sulla sicurezza, anche in patria, dove il male può colpire ancora.