Li scoprono con cosmetici e giocattoli taroccati: super sanzione da 50.000 euro

VICENZA - Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno condotto diversi interventi di polizia economico-finanziaria presso diversi negozi e punti vendita della provincia berica per accertare eventuali violazioni in materia di commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale.



In tale quadro di attività ispettive, le Fiamme Gialle hanno complessivamente sottoposto a sequestro amministrativo oltre 4.000 pezzi di beni di vario genere fra borsoni e beauty case, accessori di pelletteria, giocattoli, prodotti cosmetici e per la cura della persona, prodotti per la casa, nonché contenitori e altro materiale destinato a venire a contatto con alimenti, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie previste per oltre 50.000 euro.



Più nello specifico, i sequestri sono stati condotti presso negozi commerciali e punti vendita in Torri di Quartesolo, Bassano del Grappa, Arzignano.