Li fermano alticci alla guida

SPRESIANO / CASTELFRANCO - Sorpresi dai Carabinieri mentre guidavano alticci. Denunciati nelle scorse ore due automobilisti che nella nottata fra giovedì e venerdì ultimo scorso sono stati sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Nei confronti del primo, un 26enne controllato in via Roma di Castelfranco Veneto, è stato rilevato un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti, mentre il secondo, un 28enne che stava percorrendo la SS13 Pontebbana nel comune di Spresiano, ha dapprima tentato di eludere l'alt intimatogli dalla pattuglia dell'Arma quindi si è rifiutato di sottoporsi al previsto alcoltest. Per i due guidatori oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida.