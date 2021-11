L'ex ciclista Filippo Pozzato ricoverato per Covid

VICENZA - L’ex ciclista professionista Filippo Pozzato ricoverato in ospedale a causa del Covid.

Aveva appena concluso il lavoro di organizzazione di alcune gare ciclistiche: da tre giorni ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, reparto di pneumologia per Covid.



«Ho cominciato a star male venerdì 22 ottobre, tre giorni prima che mi vaccinassi - racconta l’ex campione veneto a tuttobiciweb - Avevo già fissato il vaccino per lunedì 25, ma venerdì ho cominciato a star poco bene. Brividi, febbre, poi la difficoltà di respiro, sempre più forte e insistente: non è uno scherzo. Tre giorni fa il ricovero, qui a Vicenza. Spero di rimettermi quanto prima, e poi tornare al lavoro. Dovevo vaccinarmi prima».