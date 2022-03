L’ass. Movimento Federalista Europeo di Conegliano e Vittorio Veneto ha organizzato il dibattito “L’Europa tra guerra e pace” giovedì 31 marzo 2022 alle ore 20.30 nella sala dell’ex Informagiovani in piazzale San Martino.

L’incontro avrà come relatore il presidente della Casa d'Europa di Verona ed ex presidente nazionale MFE Giorgio Anselmi.

Sarà un utile momento di dibattito e di confronto sulla tragica situazione in Ucraina, sulle cause di questa guerra e su come l’Europa unita dovrebbe e dovrà agire per arginare una delle crisi potenzialmente più disastrose del nostro secolo.

Per partecipare all’evento servirà essere in possesso di green pass e mascherina FFP2.

Se desideri esserci comunica il tuo nominativo a mfe.conegliano.vittorioveneto@gmail.com oppure scrivi un messaggio su WA al numero: 335.5755785.



CHI È E COSA FA IL MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO

Il Movimento Federalista Europeo è un movimento apartitico fondato nel 1943 da Altiero Spinelli, autore del Manifesto di Ventotene (1941) e uno dei padri del processo di integrazione europeo.

Il suo obiettivo è diffondere nella società e nelle istituzioni il progetto di un’Europa giusta, libera, democratica e federale unendo tutte quelle forze che si riconoscono nel progetto di federazione europea.

Esso non partecipa alle elezioni né rappresenta interessi corporativi o stabilisce discriminanti ideologiche.

Vive grazie all’autofinanziamento e al lavoro volontario di cittadini.

Promuove eventi informativi e culturali sul territorio per una migliore conoscenza dell’Europa e delle sue istituzioni.

Da oltre dieci anni promuove il concorso per le scuole superiori “Diventiamo cittadini europei” dando a centinaia di giovani la possibilità di formarsi su temi europei attraverso la partecipazione a seminari residenziali a Neumarkt (Austria) e a Ventotene.