Lettera di scuse per frasi denigratorie sui social

VITTORIO VENETO - Pubblichiamo quanto segue su richiesta dell’autore della missiva.





Con la presente, io sottoscritto Miotto Renzo intendo esprimere le mie sentite e formali scuse nei confronti del Prof. Roberto Tonon, all’epoca dei fatti Sindaco della Città di Vittorio Veneto, dell’Avv. Barbara De Nardi, all’epoca dei fatti Assessore della Città di Vittorio Veneto, e del Dott. Ezio Camerin, Comandante della Polizia Locale della Città di Vittorio Veneto, per le frasi denigratorie da me espresse in data 27.12.2016 e 22.01.2017 nei loro confronti, nonché delle Istituzioni che rispettivamente rappresentavano, a commento di alcuni articoli di giornale nella pagina Facebook del quotidiano “OggiTreviso”.



Ringrazio altresì il Prof. Roberto Tonon, l’Avv. Barbara De Nardi e il Dott. Ezio Camerin per la disponibilità accordatami, anche in virtù della decisione di rinunciare alle azioni legali relative ai predetti fatti, con grande riconoscenza nei loro confronti per la loro comprensione.



Tengo a precisare che quanto occorso è servito da stimolo per meglio comprendere le conseguenze delle mie azioni e la portata lesiva dell’altrui reputazione che possa derivare da commenti online, visibili ad una platea indeterminata di persone, dai quali mi asterrò nel futuro con impegno ad incentivare anche terzi al rispetto del prossimo, anche nei social network.



Confidando nella pubblicazione di questa mia da parte della Redazione e che le mie scuse siano gradite agli interessati, invio i miei migliori saluti.



Renzo Miotto