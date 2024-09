Leoni ko in amichevole a Belfast

BELFAST (IRLANDA DEL NORD) - Il Benetton Rugby torna in campo dopo una lunga estate di preparazione. I Leoni per la prima amichevole di precampionato si dirigono a Belfast, in Irlanda del Nord, per disputare la prima amichevole di precampionato contro l’Ulster Rugby, formazione attrezzata per competere nei piani alti dello United Rugby Championship.

​

CRONACA PARTITA

Dopo alcuni minuti di studio tra le due squadre, al 10′ sono i padroni di casa a passare in vantaggio con l’ala Telfer, meta poi trasformata da Doak. Pochi minuti più tardi, precisamente al 16′, Ratave sfrutta un errore avversario dentro i 22m biancoverdi e si imbatte di un coast to coast che lo conduce oltre i pali avversari. Meta dei Leoni e Smith aggiunge due punti sul tabellone trasformando. Al 24′ Avaca non rotola via dentro i propri 22m ed il direttore di gara assegna un vantaggio per l’Ulster. I padroni di casa vanno così in touche e dalla rimessa laterale nasce una maul avanzante che si conclude con la meta di John Andrew, Doak colpisce il palo nel tentativo di trasformare. I Leoni non ci stanno e a 5 minuti dalla fine del primo costruiscono una buona azione palla mano in mano che li porta porta dentro i 22m dell’Ulster. Breve fase di pick and go che terminano con lo scambio Drago-Zanandrea e la meta di quest’ultimo; Smith dalla piazzola è preciso. Primo tempo che si chiude così sul 14 a 12 in favore degli uomini di coach Bortolami.

​

Una girandola di sostituzioni segna l’inizio del secondo tempo che vede i Leoni allungare le distanze con la meta da maul del neo entrato Gasperini. Al 55′, ancora Drago e compagni provano a rendersi pericolosi, prima sull’out di sinistra con Smith ora schierato all’ala e successivamente con Scalabrin sull’out di destra che viene portato fuori a qualche metro dalla linea di meta. Al 60′ l’Ulster trova il pareggio grazie all’imbucata di Postlethwaite che va dritto in meta; trasforma Humphreys. I Leoni costruiscono e sprecano alcune occasioni, Ulster ne approfitta e al 74′ trova la meta del vantaggio definitivo con Shanahan dopo un’incursione di Wilson; dalla piazzola non sbaglia Murphy. La gara si chiude 26 a 19.

ULSTER - BENETTON 26-19

Marcature: 10′ meta Telfer tr. Doak, 16′ meta Ratave tr. Smith, 25′ meta Andrew, 35′ meta Zanandrea tr. Smith, 47′ meta Gasperini, 60′ meta Postlethwaite tr. Humphreys, 74′ meta Shanahan tr. Murphy

​

Note: Trasformazioni: Ulster Rugby 3/4 (Doak 1/2, Humphreys 1/1, Murphy 1/1),; Benetton Rugby 2/3 (Smith 2/3).

Ulster Rugby:

15 Mike Lowry (C), 14 Rory Telfer, 13 Stewart Moore, 12 Jude Postlethwaite, 11 Aaron Sexton, 10 Aidan Morgan, 9 Nathan Doak; 8 David McCann, 7 Sean Reffell, 6 James McNabney, 5 Kieran Treadwell, 4 Harry Sheridan, 3 Corrie Barrett, 2 John Andrew, 1 Eric O’Sullivan.

​

Entrati: James McCormickk, Henry Walker, Callum Reid, Scott Wilson, Charlie Irvine, James McKillop, Alan O’Connor, Tom Brigg, Marcus Rea, David Shanahan, Conor McKee, Zac Ward, James Humphreys, Ben Carson, Jack Murphy.

Head Coach: Richie Murphy.

​

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Filippo Drago (C), 11 Onisi Ratave, 10 Giuliano Avaca, 9 Andy Uren, 8 Toa Halafihi, 7 Matteo Rubinato, 6 Giulio Marini, 5 Riccardo Favretto, 4 Scott Scrafton, 3 Riccardo Genovese, 2 Siua Maile, 1 Destiny Aminu.

​

Entrati: 16 Nicholas Gasperini, 17 Enzo Avaca, 18 Tiziano Pasquali, 19 Eli Snyman, 20 Simon Koroiyadi, 21 Nicolò Casilio, 22 Dewi Passarella, 23 Leonardo Marin, 24 Vittorio Padoan, 25 Federico Pisani, 26 Marcos Gallorini, 27 Mattia Midena, 28 Lorenzo Casilio, 29 Nelson Casartelli, 30 Marco Zanon

Head Coach: Marco Bortolami.