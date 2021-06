Leonessa sbrana il domatore al circo

RUSSIA - Una leonessa durante uno spettacolo al circo, ha attaccato e sbranato il suo domatore. L'uomo è riuscito in qualche modo a difendersi con dei bastoni e grazie al ricovero d'urgenza in ospedale non rischia la vita.

A star male, dopo l'episodio accaduto lo scorso 22 maggio in Russia e raccontato in questi giorni dal Daily Mail, anche qualcuno tra il pubblico. Una donna incinta avrebbe avuto un attacco epilettico di fronte alla macabra scena e diversi bambini sono fuggiti terrorizzati.

E' accaduto a Mohskovo e non è la prima volta che succede nel paese. Questo ha fatto tornare in auge la polemica circa l'utilizzo degli animali nei circhi, a cui sempre più persone sono contrarie. La leonessa non si esibirà più, ma sarà trasferita in uno zoo.

FOTO da Twitter