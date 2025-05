Leone domestico uccide il proprietario e ne divora il corpo

IRAQ - Un uomo di circa 50 anni ha perso la vita giovedì scorso nella città di Najaf, nel sud dell’Iraq, dopo essere stato brutalmente aggredito e sbranato da un leone che aveva acquistato per tenerlo come animale domestico nel proprio giardino.



Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia locale, l’uomo allevava da anni leoni e altri animali selvatici nella sua proprietà. Tuttavia, qualcosa è andato storto e il predatore si è rivoltato contro il suo addestratore, uccidendolo e iniziando a mangiarne il corpo.

I vicini, intervenuti sul posto, hanno dovuto abbattere il leone sparandogli sette colpi con un Kalashnikov per poter recuperare i resti della vittima, che erano stati in gran parte divorati dall’animale.



Il corpo dell’uomo è stato trasportato all’ospedale Al-Sadr Medical City di Najaf, dove è stato dichiarato deceduto. Un video del leone abbattuto nel giardino si è diffuso rapidamente sui social, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e legalità del possesso di animali selvatici in ambito domestico.

Le autorità locali hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare la regolarità del possesso del leone, oltre a indagare sulle cause che hanno portato l’animale a ribellarsi contro il suo proprietario.