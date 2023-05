Lega il figlio all'auto e lo trascina in autostrada: Mi aveva insultato

Incredibile ma vero, negli Stati Uniti si è verificato un evento assurdo. Marion Stade, un'insegnante di 61 anni, avrebbe legato suo figlio all'auto con la cintura di sicurezza e lo avrebbe trascinato lungo l'autostrada. I fatti risalgono al 2 maggio, quando Marion, residente nella contea di Wichita, nel Texas, è stata coinvolta in una violenta lite con il suo figlio minorenne. Invece di cercare di risolvere la situazione in modo ragionevole, la donna ha perso il controllo e ha messo seriamente a rischio la vita del suo stesso figlio.



Questa scena sconvolgente non è passata inosservata. Numerose segnalazioni sono state inviate all'ufficio dello sceriffo della contea di Archer, riportando la visione di un ragazzo legato all'auto costretto a correre e saltare per evitare di essere trascinato sulla carreggiata dell'autostrada. Le autorità locali sono intervenute immediatamente sul luogo e Marion Stade è stata fermata dal vicesceriffo, che ha chiesto spiegazioni sull'accaduto. Inizialmente, la donna ha negato tutto, affermando di aver avuto una lite con suo figlio e di aspettare ancora le sue scuse.



Tuttavia, l'ufficiale ha poi proceduto con l'arresto. Inoltre, sembra che la donna sia stata rilasciata solo dopo il pagamento di una cauzione di 100.000 dollari nei giorni successivi all'arresto. Questa vicenda ha suscitato sconcerto e preoccupazione nella comunità locale, e le autorità stanno conducendo un'indagine completa sull'incidente. È importante che situazioni così gravi vengano affrontate con la massima serietà e che la giustizia venga fatta per il bene del giovane coinvolto.