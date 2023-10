Lega il cane fuori dalla farmacia, esce poco dopo e si becca la multa

SPAGNA - Lega il suo cane per pochissimo tempo fuori dalla farmacia per fare un acquisto rapido ed uscire, ma al suo ritorno la padrona del cane si è trovata ad aspettarla, oltre a fido, la polizia locale pronta a farle una multa da 500 euro.



Il motivo? Aver lasciato il cane fuori dalla farmacia, anche se solo per il tempo necessario a fare l'acquisto. E’ successo ad una giovane donna in Spagna dove è da poco entrata in vigore una nuova legge sul benessere degli animali ma dove, allo stesso tempo, i cani non possono entrare nelle farmacie a meno che non siano animali da assistenza, come ha ricordato il Collegio dei Farmacisti della Galizia.



La multa inflitta alla donna per aver violato questa disposizione ha fatto molto discutere: la sanzione è notevolmente alta, paragonabile a sanzioni per reati gravi come la guida senza patente o superare il limite di velocità.