Lega il cane della vicina ad un lampione con il nastro adesivo perché fa i bisogni davanti a casa sua

Un atto di crudeltà contro un innocente cagnolino ha suscitato indignazione e richieste di giustizia. Il piccolo Doki è stato trovato legato con il nastro adesivo a un palo della luce. Una scena terribile successa nei giorni scorsi vicino Bogotà. Il responsabile di questa atrocità sarebbe il vicino di casa della padrona del cane. Quest'uomo ha preso il cane e lo ha immobilizzato al palo con del nastro adesivo, impedendogli di muoversi e persino di abbaiare, tappandogli la bocca. Poi, non contento della sua crudeltà, ha registrato un video del misfatto e l'ha diffuso sui social media, con il chiaro intento di umiliare la proprietaria del cane.



Nel video, l'uomo accusa il cane di sporcare davanti alla sua abitazione e afferma di aver chiesto alla padrona di tenerlo al guinzaglio senza ottenere risposta. "Questo cane ogni giorno viene davanti a casa mia a fare la pipì e la cacca. L'ho detto alla proprietaria, chiedendole di tenerlo al guinzaglio, ma non lo ha fatto", si sente dire nel video. Le sue parole sono cariche di rancore e insensibilità: "Adesso la padrona può vedere come dovrebbe essere legato un cane str….”.



Fortunatamente, un passante ha notato la scena e ha prontamente avvertito le autorità locali. La polizia è intervenuta tempestivamente per salvare Doki, che è stato liberato dal suo crudele aguzzino. Anche se traumatizzato, il cane è stato dichiarato in buone condizioni. Il colonnello ha confermato che l'autore di questa barbarie è stato identificato e che si stanno adottando le misure necessarie per assicurare giustizia.

