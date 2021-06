"Le tigri potrebbero trasmettere il Covid": in India chiuse ai turisti le riserve naturali

INDIA - Il governo indiano ha deciso di chiudere al turismo tutte le riserve delle tigri, a tempo indeterminato, dopo una serie di focolai di Covid-19 negli zoo di tutto il Paese.



Questo provvedimento è stato preso dalla National Tiger Conservation Authority, l'agenzia che fa capo al ministero dell'Ambiente, dopo la morte di una leonessa risultata positiva al Covid la settimana scorsa.



"Il fatto che uno dei nostri felini sia stato colpito dal Covid in uno zoo, indica l'alta possibilità della trasmissione dagli essere umani agli animali in cattività - recita l'ordinanza -. Temiamo che la trasmissione potrebbe avere luogo anche nelle riserve. Probabilmente non è una coincidenza che in India, dove si registra un numero elevato di casi, la trasmissione agli animali avvenga come conseguenza diretta".



Il presidente dello “Sportello dei diritti” evidenzia che le tigri, sono catalogate tra le specie in estinzione, ma grazie agli sforzi intrapresi in India per la loro salvaguardia, con misure come l'espansione delle foreste e condanne molto severe per chi le uccide, gli esemplari sono aumentati.