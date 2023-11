Le suore del convento adottano una cagnolina: ora è "Suor Jenny"

In convento è arrivata una suora del tutto speciale. “Suor Jennifer” così è stata chiamata, è una cagnolina adottata da un convento di suore quando nessuno la voleva. Originaria della Carolina del Nord, la sua vita è iniziata il 7 luglio 2011, e da allora ha trovato un rifugio sicuro e amorevole tra le suore devotate.



Monica Clare, Suor Superiora della Comunità di San Giovanni Battista, racconta con un sorriso: "La devozione di Sorella Jennifer nel partecipare ai servizi di preghiera è impeccabile. Nel convento, ci sono sei momenti dedicati alla preghiera e Jennie è sempre presente, osservando con attenzione ogni gesto. Sorprendentemente, sembra persino capire se manca qualcuno, e si arrabbia visibilmente".



La piccola cagnolina, chiamata affettuosamente "Suor Jenny", ha conquistato il cuore delle suore e ha trovato il suo posto nella vita comunitaria. Oltre a partecipare alle sessioni di preghiera, lei utilizza il suo tempo libero per meditare in tranquillità, creando un'atmosfera serena e contemplativa. L'amore tra Suor Jennifer e la comunità è reciproco, e la cagnolina non solo ha portato gioia e leggerezza nei cuori delle suore, ma ha anche svolto un ruolo inconsapevole di custode spirituale. La sua presenza continua ad essere una testimonianza del potere dell'affetto e dell’accoglienza.