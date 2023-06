Le strappa i vestiti e tenta di violentarla in strada

PORDENONE - Un tragico episodio di violenza ha scosso la tranquilla città di Pordenone, quando un giovane pakistano di 22 anni è stato arrestato dopo aver brutalmente aggredito un'infermiera di 48 anni. L'incidente si è verificato nella serata di lunedì, quando la vittima stava facendo ritorno a casa a piedi dopo una giornata di lavoro.



Il terribile attacco si è consumato in via Polcenigo, una strada laterale di viale Venezia, ed è stato caratterizzato da un tentativo di violenza sessuale. L'aggressore ha cercato di strappare i vestiti all'infermiera, con l'intento di commettere un abuso nei suoi confronti. Fortunatamente, la donna è riuscita a divincolarsi e l'aggressore si è allontanato, ma non prima di averla colpita ripetutamente, facendola cadere rovinosamente a terra.



In un gesto di coraggio e determinazione, la vittima ha subito chiesto aiuto, attirando l'attenzione di passanti preoccupati. L'infermiera è stata soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, dove è stata immediatamente presa in cura dal personale medico.



Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno avviato una rapida ricerca dell'aggressore. Grazie alla tempestiva risposta della squadra volante, il giovane pakistano è stato rintracciato e fermato mentre camminava lungo via Brentella, nel comune di Porcia. Dopo essere stato condotto in Questura, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali.



Nella giornata odierna, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone ha convalidato l'arresto, accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Inoltre, è stata disposta nei confronti dello straniero la misura cautelare del carcere, al fine di garantire la sicurezza della comunità e l'incolumità delle persone.