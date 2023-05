Le sequestrano il cellulare, per vendetta dà fuoco al dormitorio: morte 19 studentesse

Un terribile incendio ha sconvolto la città di Mahdia, in Guyana, lo scorso weekend, dalle prime indagini sembra essere stato causato da un movente futile. Secondo le autorità locali, una studentessa avrebbe dato fuoco al dormitorio scolastico in seguito alla punizione del sequestro del suo cellulare. L'incendio ha causato la tragica morte di 19 studentesse, mentre altre nove sono rimaste ferite.



La giovane, che avrebbe avuto una relazione con un uomo più anziano, è stata punita con il sequestro del suo cellulare dopo che questa relazione è stata scoperta. Pare che la punizione abbia scatenato l'ira della studentessa, che ha minacciato di appiccare il fuoco all'edificio. Purtroppo, ha messo in pratica questa folle minaccia.



La presunta responsabile, una ragazza di 14 anni, si sarebbe diretta verso il bagno del dormitorio, dove avrebbe spruzzato un prodotto insetticida sulle tende e poi le avrebbe incendiate con un fiammifero. In quel momento, le porte del dormitorio erano state chiuse dalla guardiana per impedire alle ragazze di uscire di notte, trasformando le stanze in trappole mortali per le 19 studentesse che hanno perso la vita.



La presunta piromane non è tra le vittime dell'incendio. Attualmente si trova ricoverata in ospedale per le ustioni riportate durante l'incendio. Una volta che si sarà ripresa, sarà condotta in un carcere minorile secondo quanto dichiarato dal consulente del ministero della salute, Leslie Ramsammy. La giovane rimarrà nel carcere minorile fino al raggiungimento della maggiore età.