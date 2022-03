Le scuole medie di Casale nel progetto "mare pulito"

CASALE SUL SILE - Ogni giorno aumenta la pressione esercitata sul nostro pianeta dalle attività e dai comportamenti dell’uomo, con effetti sempre più evidenti sul mare.



Per migliorare la conoscenza e la protezione dell’ecosistema marino, l’Arpav ha avviato a febbraio con 23 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto un percorso per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di contrastare l’abbandono dei rifiuti e adottare comportamenti sostenibili. Tra le scuole coinvolte nella Marca ci sono la scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Casale sul Sile e la scuola primaria Primo Maggio di Treviso. Il percorso, per ora iniziato con approfondimenti in aula, entrerà nel vivo la prima settimana di aprile, quando i giovani protagonisti saranno impegnati nella pulizia di spiagge e argini fluviali delle loro città.



Le classi avranno, inoltre, l’opportunità di partecipare a un gemellaggio che coinvolgerà scuole di altre regioni italiane e della Croazia, partner nel progetto. L’attività, che si concluderà a maggio, è realizzata attraverso il progetto MARLESS Interreg Italia – Croazia, che affronta il problema dei rifiuti in mare nell’Adriatico.