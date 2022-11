Le scivola lo smartphone mentre si fa un selfie sul balcone, tenta di prenderlo ma cade e muore

TURCHIA - Melike Gun Kanavuzlar è morta a soli 15 anni, mentre si scattava un selfie sul balcone della propria abitazione, al quarto piano di un palazzo di Mugia, in Turchia. Secondo la ricostruzione della tragedia, riportata dalla stampa locale e inglese, la ragazza è precipitata nel tentativo di acchiappare lo smartphone che le era scivolato di mano.

La 15enne era uscita sul balcone per farsi una foto e, sporgendosi, è precipitata dal quarto piano. Melike non è morta sul colpo, ma è stata trasportata in ospedale dove è deceduta dopo 18 giorni di agonia. La scena dell’incidente è stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza installate nel quartiere dove viveva la ragazza.