Le Sardine di Treviso in piazza con l'Anpi a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Anche le Sardine di Treviso in piazza con l’Anpi, che ha organizzato una manifestazione per “difendere la Costituzione e sconfiggere l’indifferenza”: l’appuntamento è per sabato 22 febbraio, alle 15.30 in Piazza Flaminio a Vittorio Veneto.

Dopo le polemiche sugli striscioni di CasaPound, affissi nei giorni scorsi a Vittorio Veneto, l’associazione nazionale dei partigiani ha organizzato una manifestazione di piazza, alla quale parteciperanno anche le Sardine trevigiane.

“Crediamo nella Memoria come valore e come strumento di analisi del presente. Non c'è memoria senza conoscenza e senza coscienza della storia”, si legge nel comunicato delle Sardine.