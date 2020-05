Le Prealpi "disegnate" da Giovanni Carraro

47 idee di escursionismo tra Segusino e Vittorio Veneto, 430 km di sentieri da percorrere a piedi con il GPS: è “Prealpi Flash”, il nuovo libro di Giovanni Carraro, edito da De Bastiani Editore.

La guida offre 47 percorsi base più 10 varianti per un totale di 430 km che sono stati ideati dall’autore come concatenamento di diversi sentieri, alcuni ben visibili e tabellati, altri debolmente segnati. Si tratta di un progetto a 360 gradi: Carraro non ha voluto rinunciare alla classica guida cartacea, ma ha pensato di ridurre al minimo il racconto dell’itinerario, un “flash” appunto, incoraggiando invece il lettore ad approfondire l’argomento in altro ambito. Come? Con la tecnologia. “Credo che anche in montagna sia giunto il momento di utilizzare il web e soprattutto sfruttare quello che è ormai una consuetudine nella mobilità di ognuno di noi: il GPS”, sostiene l’autore.

È stato creato il sito internet www.prealpiflash.it, che raccoglie una sintesi descrittiva degli itinerari raccontati nel libro, le foto dei singoli passaggi del tracciato sotto forma di slide show e una sezione di download della traccia GPS desiderata. Con questo file è possibile analizzare i dati dell’itinerario prima di partire, grazie ad uno dei numerosi software di consultazione delle tracce GPS disponibili sul mercato: evidenziare il profilo altimetrico, calcolare la lunghezza dell’escursione, leggere i punti geografici di partenza e di arrivo e visualizzare la linea del percorso comparandola con le sottostanti mappe cartografiche o foto satellitari. Come già detto, il file può essere caricato in una delle numerose App disponibili per smartphone o smartwatch oppure facendo l’upload in apposito navigatore da trekking più evoluto, di tipo palmare o da polso.

All’interno di ogni percorso è stato inoltre stampato un QR code che contiene le coordinate geografiche della partenza dell’escursione. Puntando la fotocamera del proprio smartphone, si aprirà automaticamente la mappa con l’indicazione del punto di inizio del giro, che potrà essere raggiunto grazie ai sistemi di navigazione del dispositivo mobile.

Purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus, la presentazione del libro potrà avvenire solo in modo virtuale, sulla pagina Facebook www.facebook.com/prealpiflash e sul canale Youtube www.youtube.com/c/GiovanniCarraro. L’appuntamento è per domenica 10 maggio alle 21. A breve il libro sarà disponibile in libreria, ma si può già acquistare online sul sito di De Bastiani Editore.

“Da molto tempo le Prealpi Trevigiane sono la mia seconda casa. Ho percorso ogni valle, ogni cima, incontrando persone che mi hanno colmato di sapere in tanti anni trascorsi con lo zaino in spalla – rivela Carraro -. Le ho amate, più volte raccontate pensando di aver concluso il mio mandato di cantastorie della montagna. Tuttavia mi sono accorto di non aver scoperto proprio tutto ciò che c’era da scoprire. Ancora oggi, quando indosso gli scarponi, torno a casa sempre con qualche novità da raccontare specialmente a proposito di storici sentieri che talvolta vengono riaperti, tanto da essermi ritrovato nuovamente con la penna in mano. È nato quindi Prealpi Flash, idee di escursionismo da unire alla tecnologia. Un nuovo modo di intendere la montagna”.