Le passerelle della ciclabile si rifanno il look

VITTORIO VENETO – Partiranno lunedì 7 settembre i lavori di manutenzione delle passerelle pedonali lungo la ciclabile del fiume Meschio. Via le assi in legno danneggiate da anni di pioggia e di sole e dai passaggi delle persone a piedi e in bici, al loro posto assi in plastica. Dopo i rattoppi eseguiti anche in questi ultimi mesi, l’amministrazione comunale ha deciso per un risanamento radicale.

«L’intervento – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan – risale ancora a fine 2019, ma causa Covid i lavori, già finanziati, non sono più partiti. Ora la ditta è disponibile ad intervenire. Cambieremo le assi non solo alle due passerelle già programmate, ma anche a quella di piazza Foro Boario a Serravalle».

Tre le passerelle della ciclabile che saranno oggetto di lavori: quella vicina al supermercato Lidl, quella di Vittorio 2 e quella tra piazza. Foro Boario e via Petrarca a Serravalle. Da lunedì 7 al 30 settembre, in base all’avanzamento dei lavori, le tre passerelle rimarranno chiuse.

L’amministrazione comunale a fine 2019 aveva stanziato per questo intervento 22mila euro. «Nel 2020 le passerelle non si fanno più in legno con ferri antiscivolo, ma con assi in plastica resistenti agli agenti atmosferici e più sicure per chi vi cammina sopra» afferma l’assessore Fasan.