Le Pantere vincono anche a Santo Stefano

TRENTO - Ancora una vittoria per Conegliano che nel match di Santo Stefano si impone in casa dell'Itlas Trentino.

La squadra di coach Santarelli si è aggiudicato il match con un secco 3-0.

CRONACA

Per l’ultima sfida del 2023, iniziata con un minuto di silenzio per onorare la memoria di Gianfranco Briani, storico dirigente della pallavolo italiana, coach Sinibaldi deve fare a meno delle infortunate Zago, Stocco e Gates e sceglie di affidarsi inizialmente a Guiducci in regia, DeHoog opposto, Michieletto e Angelina in posto 4, Moretto e capitan Olivotto al centro e Parlangeli libero. Santarelli, tecnico dell’Imoco, risponde con Wolosz al palleggio, Piani opposto, Lanier e Robinson-Cook laterali, De Kruijf e Fahr al centro e De Gennaro libero.

Pronti via e Robinson-Cook regala immediatamente un break a Conegliano (0-2), vantaggio che aumenta con l’errore in attacco di Michieletto (4-7). Due muri di Angelina su Piani riportano in carreggiata l’Itas Trentino (7-8), che sfrutta nel migliore dei modi il turno al servizio di Moretto per operare aggancio e sorpasso: la centrale di Trento firma un ace e propizia i contrattacchi di Olivotto e Michieletto (13-12) con Santarelli costretto a ricorrere al time out. Il muro di Olivotto su Robinson-Cook proietta l’Itas sul +2 (14-12) ma la reazione ospite è immediata e tutta nel segno di Robinson-Cook (ace e pipe del 15-16). La ricezione trentina inizia a soffrire il velenoso servizio ospite e in un batter d’occhio la Prosecco Doc allunga prepotentemente (16-20), giungendo rapidamente al 19-25 grazie agli ace in successione di Wolosz, Lanier e Fahr.

Grande equilibrio anche nella fase iniziale del secondo set con Sinibaldi che propone la staffetta nel ruolo di libero tra Parlangeli e Mistretta (6-6). DeHoog risponde presente in attacco, entra Mason per Angelina ma è la Prosecco Doc a trovare il primo allungo significativo della frazione, griffato da De Kruijf e Robinson-Cook (10-14). Il positivo turno al servizio di Piani taglia le gambe alle gialloblù e la seconda parte del set è tutta nel segno delle venete che corrono spedite verso il 18-25 firmato in fast da De Kruijf.

Gli spunti di Angelina tengono l’Itas Trentino nella scia di Conegliano anche nella fase iniziale del terzo set (8-8); un errore di DeHoog e un attacco di Robinson-Cook regalano il break all’Imoco (11-14), Sinibaldi si gioca nuovamente la carta Mason in posto 4 e le padrone di casa si ravvicinano fino al -1 (16-17) senza però trovare le energie per operare l’aggancio, lasciando il via libera alle venete che sprintano con Lanier verso il 21-25 che chiude la sfida.

ITAS TRENTINO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3

(19-25, 18-25, 21-25)

ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Angelina 6, Moretto 5, DeHoog 14, Michieletto 6, Olivotto 4, Parlangeli (L); Mason 3, Shcherban 0, Mistretta (L). Non entrate: Acosta, Marconato, Gates, Passaro. All. Marco Sinibaldi.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Piani 11, Robinson-Cook 15, De Kruijf 7, Wolosz 1, Lanier 13, Fahr 8, De Gennaro (L). Non entrate: Plummer, Squarcini, Gennari, Lubian, Haak, Bugg, Bardaro (L). All. Daniele Santarelli.

ARBITRI: Michele Marconi di Milano e Stefano Nava di Monza.

DURATA SET: 22’, 23’, 24’; tot. 1h e 16’.

NOTE: Itas Trentino: 6 muri, 1 ace, 9 errori in battuta, 11 errori in azione, 37% in attacco, 41% (21%) in ricezione. Prosecco Doc Imoco Conegliano: 1 muro, 4 ace, 14 errori in battuta, 5 errori in azione, 54% in attacco, 46% (30%) in ricezione. Spettatori: 1328. Mvp: Fahr.

Foto: Ufficio Stampa ITAS Trentino