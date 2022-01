Le Pantere battono Casalmaggiore al Palaverde

TREVISO - Le Pantere della Prosecco DOC tornano in campo dopo la sosta-covid e riprendono a vincere contro la VBC Casalmaggiore, a sua volta in formazione rimaneggiata con giocatrici in quarantena, tra cui l’ex Marta Bechis.

Nel pregara l’iniziativa “social” della società in collaborazione con Cuoredarena che ha visto presenti al Palaverde gli operatori della LILT-Giocare in Corsia, tradizionale partner delle classiche attività con le associazioni del territorio che contraddistingue i match casalinghi delle Pantere. “Tutto esaurito” al Palaverde, completati i 1870 posti disponibili per la capienza al 35%.



Coach Santarelli tiene a riposo De Kruijf (risentimento polpaccio) e sceglie il sestetto con Giulia Gennari al palleggio con Egonu opposta, Vuchkova e Folie al centro, Sylla e Omoruyi schiacciatrici, libero De Gennaro. Sestetto obbligato per l’ex assistente di coach Santarelli, oggi head coach a Casalmaggiore Martino Volpini, che schiera al Palaverde Di Maulo e Malual, Zambelli e Guidi, Shcherban e Braga, libero Carocci.

La Prosecco DOC Imoco nei primi scambi non sembra risentire dello stop e dimostra che gli ingranaggi gialloblù sono ancora bene oliati, specie il muro che con Folie e Gennari trova soluzioni vincenti (3-1). La squadra ospite però reagisce subito con Di Maulo ispirata e confeziona un bel break fino al +2 (5-7). Ancora con il muro, stavolta di Vuchkova, la squadra di casa pareggia, poi sorpassa con un attacco di Omoruyi (8-7). Quando le ospiti provano ad avvicinarsi ci pensa sempre il muro a tenere avanti la squadra di casa, Egonu ferma l’attacco avversario per il 12-10. L’opposta azzurra replica, stavolta con l’attacco, ma è il muro il fondamentale che continua a fare la differenza, stavolta tocca a Sylla allungare a +4 (15-11). Le Pantere trovano il loro ritmo, Paola Egonu sigla il suo prima ace (17-12), time out di coach Volpini. Ma Casalmaggiore non è al Palaverde in gita e si vede, continua a combattere e un bel turno di servizio di Malual (6 punti nel set) riavvicina a -2 le ospiti (17-15), prima che un muro di Gennari (6-1 il conto dei “blocks” nel set), una fast out di Guidi e un’altra prodezza di gennari restituiscano il +5 alla squadra di coach Santarelli (20-15). Da lì la strada è in discesa per la Prosecco DOC che si aggiudica il parziale con un netto 25-16.

La VBC Casalmaggiore prova in avvio di secondo set a prendere la testa, ma gli attacchi di una Sylla molto brillante mettono subito Conegliano in corsia di sorpasso (4-2). Quando Malual va in battuta però la Prosecco DOC Imoco soffre e le lombarde ritornano avanti (4-5), poi allungano 5-7 con un ace di Braga, aiutata dalla rete. Nonostante una Miriam Sylla indemoniata in difesa, Braga e compagne restano attaccate alle Pantere anche grazie alle belle incursioni al centro di Zambelli (12-12) fino ad un alttro break propiziato dalle battute di Egonu e dal muro ancora di Sylla (15-13). Si rivede anche Folie (4 muri e 10 punti nel match) a segno in “fast” (16-14), ma Guidi è attenta al centro e la VBC si mantiene in scia e poi pareggia con un bel lungolinea di Shcherban (16-16). La squadra ospite ci crede e su un’incertezza di Conegliano approfitta per sorpassare grazie a un attacco di Guidi (16-17). Time out di coach Santarelli. Ora la sfida è molto accesa, Zambelli e compagne giocano bene e rispondono colpo su colpo ai “vincenti” della squadra di casa con Di Maulo che distribuisce bene le responsabilità offensive (19-19). Ancora Malual tiene avanti Casalmaggiore, risponde Folie (22-22). Ma arriva come una sentenza il turno di battuta per Paola Egonu che si presenta con un ace (23-22) e poi propizia il 24-22 di Folie, brava a mettere a segno il 6° punto di un set scintillante (80% in attacco per la centrale altoatesina). Conegliano chiude con un bel rush finale, l’ultimo punto (25-23) è di Miriam Sylla (6 punti nel set, sarà MVP del match alla fine).



Terzo set dall’inizio equilibrato, Hristina Vuchkova piazza un paio di attacchi vincenti, ma Malual e Zambelli non mollano (6-6), L’equilibrio viene spezzato ancora una volta dal muro, vera arma in più delle ragazze gialloblù (11-8) con Sylla (2 volte) ed Egonu che sbarrano la strada agli attacchi lombardi. Ancora Vuchkova, poi Folie alzano la saracinesca e la VBC fatica a passare, preda dei “tentacoli” del muro veneto (15-10). Gennari e compagne continuano a spingere (17-12). Entra Frosini per Egonu mentre Giulia Gennari allarga il gap con l’ace del 18-12, poi anche Omoruyi scatena la sua potenza e Conegliano marcia spedita verso il successo. Le Pantere continuano a spingere mentre la VBC soffre e non riesce ad imbastire un’altra rimonta (20-14). Coach Volpini prova a inserire qualche elemente della sua panchina (corta per le tante assenze), ma il risultato non cambia e la Prosecco DOC Imoco torna alla vittoria al Palaverde con un netto 3-0 nei confronti di una comunque orgogliosa VBC Casalmaggiore che ha dato il massimo nonostante la formazione rimaneggiata.

Dopo questa bella vittoria, già mercoledì si torna in campo in trasferta per la Champions League, appuntamento in Serbia per il match di ritorno con lo ZOK, già battuto all’andata al Palaverde

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY – VBC CASALMAGGIORE 3-0

( 25-16, 25-23,25-18)

Prosecco DOC-Caraveòllo, Plummer ne, Courtney, Folie 10, Omoruyi 7, De Gennaro, Vuchkova 6, Frosini, Gennari 5,Wolosz ne, Sylla 12, Egonu 14, Fahr ne, Munarini ne. All. Santarelli

VBC: Ferrara, Braga 8, Carocci, Guidi 6, White, Malual 10, Shcherban 8, Szucks, Di Maulo 2, Zambelli 3, Szucs 1. All.Volpini

Arbitri: Padopolol e Serafin

Spettatori: 1.870

Durata set: 22′,27′,26′

Note: errori battuta Co 7 ,Ca 8; aces:7-3 ; muri 14-5; errori attacco: 9-12 MVP: Sylla

imocovolley.it