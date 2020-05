Le ostetriche del San Giacomo consultate da tutta Italia

CASTELFRANCO – Lunedì è iniziato all’ospedale San Giacomo di Castelfranco il programma di appuntamenti “Connettiti con le ostetriche”, una inedita rassegna di eventi online a beneficio di ostetriche e mamme in attesa che da tutt’Italia si stanno collegando, per seguire i tanti appuntamenti in programma.



“Gli incontri telematici si svolgono attraverso una piattaforma web sia la mattina che il pomeriggio – spiega una nota dell’Ulss 2 -. Per avere informazioni è sufficiente chiamare lo 0423732645 o inviare una email a ostetrichepervoi@gmail.com chiedendo di essere "invitati" agli appuntamenti scelti tra quelli proposti. In ogni incontro è previsto uno spazio dove le partecipanti potranno interagire con le professioniste e tra di loro”.



Questo il programma dei prossimi appuntamenti:

Giovedì 7 maggio

Ore 10,00: Bonding e massaggio neonatale con le ostetriche di Castelfranco Veneto

Ore 14,00: Il ritorno a casa con il bambino con le ostetriche del consultorio di Castelfranco Veneto

Ore 18,30: Ecomestruazioni con l’ostetrica Giulia Simioni di Ostetricamente

Venerdì 8 maggio

Ore 10,00: Il ciclo mestruale con le ostetriche di Castelfranco Veneto

Ore 16,30: Gravi-danza: il movimento corporeo nei 9 mesi. Effetti benefici su mamma, bambino e parto con le ostetriche di Mamì

Sabato 9 maggio

Ore 10,00: Presentazione del punto nascita di Castelfranco e la gestione del reparto nella emergenza COVID-19 con le ostetriche di Castelfranco Veneto.