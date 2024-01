Le oche nuove guardiane del carcere: sorvegliano i detenuti al posto dei cani

Nel carcere di Sao Pedro de Alcantara, nello stato di Santa Catarina, Brasile, un'innovativa scelta ha introdotto un cambio insolito ma efficiente nel sistema di sicurezza: le oche sono state designate come nuovi sorveglianti. Questa inusuale sostituzione dei cani come guardiani è stata implementata poco prima delle festività natalizie, portando un tocco insolito al tradizionale ruolo degli animali nelle strutture penitenziarie.



L'idea di utilizzare oche come guardie è nata dalla ricerca di un'alternativa economica rispetto ai cani. Le oche, infatti, richiedono costi di mantenimento inferiori rispetto ai loro predecessori canini. Questi volatili piumati svolgono ora il compito di pattugliare il perimetro del carcere, affiancando altri sistemi di sorveglianza per prevenire eventuali tentativi di fuga da parte dei detenuti. Durante i momenti di pausa, le oche hanno il privilegio di concedersi un bagno nel loro laghetto privato, prima di riprendere il loro servizio di monitoraggio. La loro presenza insolita crea un'atmosfera sorprendente, mentre gli uccelli passeggiano tra gli spazi verdi compresi tra la recinzione interna del carcere e il muro di cinta.