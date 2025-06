Le nozze veneziane di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cinque giorni di lusso e feste da sogno

VENEZIA - La Laguna si trasforma nel palcoscenico del matrimonio più chiacchierato e sfarzoso dell’anno: Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e la compagna Lauren Sanchez si sposeranno in una serie di eventi esclusivi che si terranno dal 25 al 29 giugno 2025. Circa 250 invitati, tra vip e personalità di spicco, stanno arrivando a Venezia con jet privati all’aeroporto Marco Polo, portando con sé valigioni extralarge per partecipare a un fitto calendario di feste a tema, cocktail party e cene eleganti.



La base ufficiale dei festeggiamenti è l’Aman Venice, hotel di lusso affacciato sul Canal Grande, interamente prenotato per l’occasione, insieme ad altri prestigiosi alberghi come il Gritti Palace, il Danieli, il Belmond Hotel Cipriani e il The St. Regis Venice. Tra le location più suggestive figura anche Villa Baslini sull’isola di San Giovanni Evangelista, dove si svolgerà uno dei primi party, con possibile pigiama e schiuma party nel giardino.

Il matrimonio vero e proprio si svolgerà venerdì 27 giugno sull’isola di San Giorgio Maggiore, scelta per privacy, sicurezza e prestigio architettonico. Gli ospiti visiteranno i chiostri della Fondazione Cini e si sposteranno al Teatro Verde, un anfiteatro all’aperto restaurato di recente, dove Bezos e Sanchez pronunceranno il fatidico sì. La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico sul bacino di San Marco.



Il gran finale sarà sabato 28 giugno con una festa da ballo all’interno dell’Arsenale, location storica e blindata, dove si esibirà Lady Gaga. L’area, circondata da mura e facilmente controllabile, è stata scelta per garantire la massima sicurezza e limitare il rischio di proteste.



Tra gli ospiti attesi figurano nomi di rilievo internazionale come Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump e star della musica e della finanza. Il matrimonio di Bezos e Sanchez si preannuncia come un evento unico, tra lusso sfrenato, glamour e attenzione maniacale alla sicurezza, che trasformerà Venezia in un palcoscenico globale.