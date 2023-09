Per le nozze d'oro regala alla moglie una piantagione con 1,2 milioni di girasoli

STATI UNITI - Dopo un'intera vita trascorsa fianco a fianco, una coppia ha celebrato il loro 50º anniversario di matrimonio in modo davvero straordinario. Lee Wilson, pensionato coltivatore dello Stato del Kansas, negli Stati Uniti, ha voluto fare un regalo indimenticabile alla sua amata moglie, Renee. Il risultato è stato un gesto d'amore che ha catturato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo.L'idea di Lee è stata semplice nella sua grandezza: una piantagione di girasoli, il fiore preferito della moglie. Ma non si trattava di una semplice piantagione. Era qualcosa di magico, un regalo che aveva richiesto tempo, pianificazione e dedizione.



La sorpresa è stata orchestrata mesi prima dell'anniversario. Lee aveva incaricato un agricoltore locale di preparare un vasto terreno con 1,2 milioni di girasoli, un mare giallo. Mantenere il segreto non è stato affatto facile, considerando l'entità della sorpresa che si celava dietro quella distesa di fiori. Ma Lee è riuscito a farlo, mantenendo la sorpresa fino all'ultimo momento. Quando Renee ha finalmente visto il regalo, la sua reazione è stata di pura meraviglia. Ha dichiarato alla stampa statunitense: "Non me l'aspettavo. Mi ha fatto sentire molto speciale". Per lei, non c'era regalo di anniversario migliore dei girasoli, fiori noti per il loro calore e la loro gioia, proprio come l'amore che ha condiviso con Lee per cinque decenni. La storia d'amore di Lee e Renee è iniziata quando avevano solo 16 anni, al liceo. Da allora, sono stati insieme in ogni momento della loro vita.