Le musiche di Ennio Morricone con il Maestro Diego Basso in concerto a Riese Pio X.

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il coro pop Art Voice Academy diretti dal Maestro Diego Basso saranno sabato 24 giugno 2023 alle 21.30 all’Arena Teatro Margherita di Riese Pio X (TV), per un concerto che dal 2004, anno in cui è stato ideato, continua a far emozionare pubblico di tutte le generazioni.



Musiche che sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. Dalla lunga e incomparabile collaborazione del compositore con Sergio Leone, fino alla produzione cinematografica più recente, sono un autentico vocabolario di suggestioni.



Dal “Segreto del Sahara al west di “Per un pugno di dollari” “Il buono, il brutto, il cattivo” e “C’era una volta il west”. Dalla giungla con “The Mission”, “L’estasi dell’oro” e “Your Love”, tratta dalla colonna sonora del film “C’era una volta il west”, fino alle strade di New York con “C'era una volta in America” e “Sacco e Vanzetti” per tornare in Europa, alla Francia di “Joss il professionista (Le professionnel)” e all’Italia di “Malena” e di “Nuovo Cinema Paradiso” sono alcuni dei brani in scaletta.



Profondo conoscitore degli strumenti dell’orchestra, il Direttore Diego Basso, ha diretto numerosi concerti dedicati all’universo del compositore romano, in quella che è considerata la più bella musica del nostro tempo. La scelta di coniugare il coro pop alla musica di Morricone contribuisce a rendere questo concerto un unicum nel panorama del genere pop sinfonico.



Il concerto dedicato alle musiche da film di Ennio Morricone è stato ideato dal Maestro Basso nel 2004 e si svolge in tutto il mondo prediligendo sempre luoghi che possano unire l’unicità delle composizioni con l’unicità del luogo. È stato scelto dalla Città di Guangzhou in Cina per il Concerto di Natale nella stagione musicale 2015/2016, occasione nella quale ha diretto per l’occasione la Guangzhou Symphony Orchestra, ed è eseguito in teatri e location suggestive di tutta Italia; dalla Valle dei Templi di Agrigento fino al cuore delle Dolomiti a 2.514 metri d’altezza.



Musica, orchestra e coro ovunque la musica coinvolga e possa unire le persone, in palcoscenici unici come a Col Margherita – Passo San Pellegrino a 2.514 metri d’altezza, nel bosco degli Artisti di Falcade o in quello di Asiago, in riva al mare nella spiaggia del Faro di Bibione, sul Ponte di Bassano del Grappa, nella Piazza degli Scacchi di Marostica o Piazza Grande Palmanova, tra i vigneti e ai piedi, o circondati, dalle mura medioevali di Castelfranco Veneto ed Este, immersi nella bellezza della Rotonda di Badoere o con alle spalle Ville Venete come Villa Badoer di Fratta Polesine o la Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, o in occasione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e nei prestigiosi palcoscenici dei teatri come il Teatro municipale di Piacenza, il Teatro Mario del Monaco di Treviso e il Teatro Malibran – Fondazione La Fenice Venezia.



Trascrizione brani e direzione d’Orchestra Diego Basso