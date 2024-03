Le multe all'aeroporto di Venezia fruttano al comune 7 milioni di Euro all'anno

VENEZIA - I voli costano sempre meno. Il salasso arriva dai parcheggi e dalle multe. Il meccanismo adottato dal comune di Venezia per fare cassa è tutto sommato semplice. Quando ti rechi all'aeroporto Marco Polo di Venezia hai 7 minuti di tempo per recarti in uno dei parcheggi. Se ti fermi lungo la strada perché stai aspettando la chiamata di chi deve arrivare, oppure trovi delle code per entrare al parcheggio allora la multa scatta automaticamente. Una serie di telecamere stile Grande Fratello, in questo caso è più appropriato il termine Grande Fardello, piazzato su tutto il percorso controlla i tuoi movimenti e se per caso hai sbagliato direzione e ci metti più di 7 minuti, bé allora sei fregato.

Con questo sistema l'aeroporto Marco Polo di Venezia si è trasformato in un vero e proprio polo di multe, con la Zona a Traffico Limitato (Ztl) che ha generato un flusso costante di sanzioni per gli automobilisti. In soli sei mesi, il Comune di Venezia ha emesso ben 45mila contravvenzioni, con una media di 250 al giorno, per violazioni che superano i limiti della sosta breve. Questo sistema ha portato nelle casse comunali oltre 3 milioni di euro fino ad oggi, con proiezioni che indicano incassi potenziali superiori ai 7 milioni di euro all'anno.

Le telecamere della Ztl hanno registrato un aumento significativo delle multe rispetto alle previsioni iniziali, raggiungendo numeri simili a quelli registrati nel 2019 prima della sospensione del sistema. Grazie a un sistema migliorato e più efficiente, le multe attualmente emesse non vengono più annullate come succedeva prima a causa dei ricorsi vinti dagli automobilisti.

Quindi prima di andare all'aeroporto studiatevi bene tempi e percorsi e incrociate le dita.