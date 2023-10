Il Premio Giorgio Lago Juniores – Nuovi talenti del giornalismo da quest’anno entra nelle aule scolastiche del Triveneto, offrendo agli studenti un importante strumento di approfondimento: sarà presentato giovedì 19 ottobre alle 10.30 al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, Treviso, con l’incontro “Le mafie a Nordest: una presenza inquietante”, il progetto di giornalismo in classe per l’anno scolastico 2023/2024 promosso dall’Associazione Amici di Giorgio Lago, che dal 2012 realizza il concorso in collaborazione con il Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell’Università degli Studi di Padova e il Comune di Treviso.

Organizzato in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto e il Liceo Giorgione, l’evento inaugurale – così come l’intero progetto - riprende il tema dell’edizione 2024 del Premio Giorgio Lago Juniores, a cui è possibile partecipare fino al 31 marzo 2024. Per approfondire l’argomento delle mafie a Nordest e comprendere quali siano gli strumenti giornalistici a disposizione dei ragazzi, l’Associazione attiverà nelle classi quinte degli appuntamenti gratuiti della durata di due ore. Gli incontri saranno condotti da un giornalista professionista e da un esperto e si svolgeranno a scuola, così da facilitare la partecipazione dei ragazzi.

Giovedì 19 ottobre al Teatro Accademico saranno presenti 200 studenti delle quinte classi del Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto: a loro saranno rivolte le riflessioni di Alessandro Russello, direttore de Il Corriere del Veneto, e Marco Lombardo, coordinatore regionale di Libera Veneto. Interverranno inoltre Roberta Garbuio, assessore alla cultura del Comune di Castelfranco Veneto, Elena Donazzan, assessore all’istruzione della Regione del Veneto, Francesco Chiavacci Lago, vicepresidente dell’Associazione Amici di Giorgio Lago, Franco De Vincenzis, dirigente scolastico del Liceo Giorgione.

“Il Premio Giorgio Lago Juniores – spiega Francesco Chiavacci Lago, vicepresidente dell’Associazione Amici di Giorgio Lago - chiede agli studenti di redigere un articolo giornalistico su un tema di scottante attualità, come lo sono quest’anno le mafie a Nordest: un impegno non semplice, se si pensa che comporta saper consultare e valutare le fonti, sviluppare capacità di indagine, di lettura critica e di scrittura. Per aiutare i ragazzi ad affinare queste abilità abbiamo pensato ad appuntamenti di giornalismo in classe: i giornalisti impegnanti nella giuria del Premio saranno in aula per spiegare come nasce un articolo e per indicare ai ragazzi strategie e accortezze nella raccolta ed elaborazione delle informazioni. Al loro fianco ci saranno degli esperti del tema proposto, che li indirizzeranno nell’inquadrare le varie sfaccettature”.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito del Premio Giorgio Lago Juniores, promosso dall’Associazione Amici di Giorgio Lago in collaborazione di Centro Studi Regionali Giorgio Lago, Comune di Treviso e Banca Prealpi SanBiagio, con il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Treviso, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Jesolo, Università degli studi di Padova, Ordine dei Giornalisti del Veneto e Rotary Club Treviso. Main sponsor dell’iniziativa è Tao Technologies.

L’appuntamento è gratuito ed aperto al pubblico.