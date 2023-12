Le luci di Natale della città sono i disegni buffi dei bambini

A Newburgh, in Scozia, il Natale assume un tocco speciale grazie ai disegni creati dai bambini delle elementari. Da anni infatti le luci di Natale della città sono ispirate ai disegni dei bambini. Pesciolini con cappelli natalizi, stelline dai contorni incerti e buffe renne diventano parte integrante della magia natalizia della città. Dal 2002, il Newburgh Action Group organizza un concorso che trasforma il disegno più bello dei piccoli artisti in una luce di Natale per la città.



Nel cuore di novembre, l'intera comunità si raduna per assistere a un evento unico. Le famiglie e i cittadini di Newburgh sono invitati a scrutare il cielo notturno, dove brillano luci ispirate ai disegni dei bambini. Il clou della serata è il lampione numero 15, la cui luce si accende con un mistero avvolto da suspense. La forma della lampadina non viene svelata fino alla cerimonia, quando lo schizzo vincitore del concorso viene collocato proprio lì, catturando lo sguardo di tutti. L'iniziativa non solo incoraggia la creatività dei bambini, ma crea un legame speciale tra le generazioni e coinvolge l'intera comunità. Le strade illuminate diventano una galleria a cielo aperto, esponendo l'innocenza e l'entusiasmo dei giovani artisti.