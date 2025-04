Le gemelle parlano in 'stereo', l'intervista diventa virale (Video)

Il web, almeno in Australia, ha due nuovi idoli. Bridgette e Paula Powers sono due gemelle di 51 anni con una peculiarità: parlano perfettamente all'unisono e dicono esattamente le stesse cose nello stesso momento. Sembra un copione imparato a memoria e invece, a quanto pare, è una (inquietante) dote naturale.



A regalare la celebrità alle 'Powers sisters' è stata un'intervista con un notiziario del Queensland. Le due donne sono state testimoni di un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto rubata. Con dovizia di particolari hanno descritto la scena, compresa la presenza di un uomo armato. Il racconto, in una sorta di stereo, non è passato inosservato. La clip è rimbalzata ovunque con un milione di visualizzazioni. Le gemelle si sono ritrovate assediate dai media per altre interviste doppie, condotte persino al telefono: "Ci viene naturale". Scavando nei meandri del web, si può risalire in realtà ad una precedente intervista risalente al 2016. In quel caso, a parlare con le gemelle fu l'anchorman britannico Piers Morgan. Anche lui si ritrovò risposte doppie in simultanea: "E' una delle più grandi interviste che abbia fatto in vita mia".



Witnesses are recounting the mayhem that unfolded on the Sunshine Coast. Two sisters have told of how their mother and a man raced to help when the carjacked SUV rolled on Steve Irwin Way, only to find the gun-wielding car thief emerging from the wreck. #7NEWS pic.twitter.com/BRLNjRecAf

”