Le gemelle che parlano all’unisono conquistano il web

AUSTRALIA - Il web australiano ha trovato due nuove protagoniste virali. Si tratta di Bridgette e Paula Powers, gemelle di 51 anni note per una particolarissima dote: parlano simultaneamente, ripetendo esattamente le stesse parole nello stesso momento, come se seguissero un copione.



Il video che le ha rese celebri è un’intervista rilasciata a un notiziario del Queensland, in cui le due donne hanno raccontato, all’unisono, i dettagli di un incidente stradale causato da un’auto rubata, con tanto di uomo armato coinvolto.



La clip, definita inquietante da molti utenti per la perfetta sincronizzazione delle voci, ha superato il milione di visualizzazioni, attirando l’attenzione di media e social. Da allora, le gemelle sono state invitate per interviste doppie, persino telefoniche, dove hanno continuato a parlare all’unisono.



Spulciando nel web è riemersa una loro precedente apparizione nel 2016, in un’intervista con Piers Morgan, durante la quale avevano già mostrato la stessa capacità. Il giornalista britannico aveva definito quel momento una delle esperienze più surreali della sua carriera.

Witnesses are recounting the mayhem that unfolded on the Sunshine Coast. Two sisters have told of how their mother and a man raced to help when the carjacked SUV rolled on Steve Irwin Way, only to find the gun-wielding car thief emerging from the wreck. #7NEWS pic.twitter.com/BRLNjRecAf

”