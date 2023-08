Le Gallerie dell’Accademia continuano a far sognare i visitatori

VENEZIA – Chi segue le iniziative della Galleria dell’Accademia di Venezia, sa quanto siano stimolanti e sempre originali, come il recente “Convito! Un banchetto per giovani a Venezia”, un’azione scenica liberamente ispirata alla “Cena in casa di Levi” di Paolo Veronese che ha incantato un folto pubblico, giunto da ogni dove, per assistere alla performance diretta dal regista Mattia Berto. L’evento ha sintetizzato il lavoro svolto con ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni che hanno presto parte al laboratorio teatrale sui temi contenuti nella grande opera dipinta dal Veronese, di cui si festeggiano nel 2023 i suoi 450 anni.



Il progetto è stato possibile grazie a un finanziamento della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura per la realizzazione di spettacoli dal vivo nei musei e istituti della cultura. Agli incontri laboratoriali, svolti durante la primavera 2023, hanno partecipato una quindicina di adolescenti provenienti da Venezia e dintorni. «Questo progetto è una grande opportunità per il museo di aprirsi ai giovani attraverso il teatro» afferma il direttore delle Gallerie dell’Accademia, Giulio Manieri Elia. «Il lavoro di Mattia Berto, con il teatro di cittadinanza, va in perfetta sintonia con l'impegno di apertura verso la città e il territorio che il museo sta conducendo. Siamo pertanto lieti di aver collaborato insieme a questa iniziativa, resa possibile da un bando pubblico della Direzione Generale Spettacolo».



Racconta Mattia Berto: «Il nostro teatro lavora costantemente per tessere fili relazionali tra generazioni all’interno dei luoghi della città e anche questa volta abbiamo deciso di mettere al centro i vissuti dei partecipanti al laboratorio, con il loro sguardo giovane, aperto e disponibile alla condivisione nonostante le diverse individualità. In dialogo con la grande tela del Veronese, i partecipanti si sono confrontati con l’arte e il teatro, con il corpo e con la voce, hanno sviscerato le loro narrazioni personali e si sono raccontati mettendo in campo le loro storie e la loro creatività».



Prosegue il regista, ideatore del teatro di cittadinanza: «Il fatto che un gruppo di ragazzi e ragazze adolescenti si senta a casa in uno spazio museale di grande prestigio, in cui la potenza dell’arte veneziana e veneta travolge gli occhi e le emozioni, è un bellissimo traguardo. Ancora una volta il teatro si dimostra il miglior collante tra mondi e motore di aggregazione in grado di generare un sentimento di comunità. Questa ennesima tappa del Teatro di cittadinanza ci fa bene sperare nei confronti delle nuove generazioni, che hanno tanto da dire e da insegnare anche a noi». Come era giusto che fosse l’evento è stato un successo e la disinvoltura dei giovani protagonisti ha davvero estasiato il pubblico.



CAST

La performance Convito! è stata realizzata dal regista Mattia Berto con la drammaturgia di Arianna Novaga, i costumi di Roberto Piffer, gli elementi scenici a cura di Matteo Zambon, la fotografia di Giorgia Chinellato e il video di Beppe Drago. Il coordinamento è del curatore delle Gallerie dell’Accademia Michele Nicolaci. I protagonisti sono: Margherita Bigarello, Cosimo Da Mosto, Maria Teresa De Novellis, Elia Moretti, Carolina Nardi, Tracy Ngumbao Jefwa, Mohammed Rabi Nasr, Giulia Rizzo, Anita Rossini, Leonardo Rubelli, Rosa Straniero, Giovanni Tiso, Gregorio Vianello Novaga e Marianna Vitturi.