Le Dolomiti conquistano la NASA: lo scatto dell'aurora sopra le Marmarole è "foto del giorno"

PIEVE DI CADORE (BELLUNO) – Uno spettacolo straordinario delle Dolomiti è finito sotto i riflettori internazionali. Lo scatto dell'arco Sar e dei pilastri dell'aurora rossa sopra le Marmarole, catturato dalla fotografa Alessandra Masi, è stato scelto dalla NASA come "Astronomy Picture of the Day" (foto astronomica del giorno).

L'immagine, immortalata il primo gennaio 2025 dal belvedere di Roccolo a Pieve di Cadore, celebra un fenomeno naturale raro ed emozionante. In Instagram la fotografa spiega: "La NASA ha scelto come Astronomy Picture of the Day (APOD) la mia foto del 1° gennaio, che cattura l’aurora boreale sopra le Marmarole, con l’arco SAR che si estende maestoso nel cielo. Ho scattato la foto dal Parco Roccolo di Pieve di Cadore, un luogo che per me è speciale e che offre una vista spettacolare sul Centro Cadore. È un onore che la NASA abbia condiviso il mio scatto per raccontare questa meraviglia naturale.".

L'aurora rossa visibile sulla sinistra dello scatto, caratterizzata da raggi verticali, è stata causata da particelle cariche scagliate dal Sole. Il secondo bagliore rosso, all'estrema destra, è invece attribuito a un arco Sar, fenomeno atmosferico generato da un fiume di particelle cariche che attraversa il cielo terrestre.

Un riconoscimento prestigioso per un’immagine che unisce la bellezza del cielo e delle Dolomiti, proiettando il Cadore sulla scena mondiale.