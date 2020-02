Le difficoltà di fare i genitori oggi: Gioie, dolori e ........ fatiche!.

LUNEDI' 17 FEBBRAIO 2020 ore 20.45 terzo incontro del progetto RispettiAMOci 2019/2020 presso Auditorium Del Centro Sociale, di Mogliano Veneto.

Tema dell'intervento:

“LE DIFFICOLTA' DI FARE I GENITORI OGGI: GIOIE DOLORI E..... FATICHE !”

Relatore della serata: CINZIA MION.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti



La genitorialità oggi registra un cambio di impostazione: dalla caratteristica normativa/affettiva di poco tempo fa notiamo che ha allentato l’assunzione del”no” e l’insegnamento delle regole di convivenza perché la preoccupazione generalizzata è quella di far felici i figli. Si scopre pertanto molto più affettiva che normativa. Si depotenzia perciò la possibilità di crescere figli in grado di affrontare le difficoltà di un futuro che si preannuncia difficile.

I genitori oggi sono chiamati a realizzare il loro importantissimo compito di “cura” ma anche la funzione pedagogica della “guida”, compito non facile anche alla luce di alcune derive sociali negative che vanno corrette in tempo.

Parliamone.



CINZIA MION

E' esperta e formatrice secondo l’approccio relazionale a mediazione corporea con adulti (docenti, operatori U.L.S., psicologi, medici).

Formatrice in psicomotricità relazionale,

dopo aver realizzato la formazione presso lo Studio di Analisi Psicosociale di Milano, (Professor Carli, Paniccia, Kaneklin, Riccio, Manoukian , ecc.) nel campo delle dinamiche relazionali secondo il modello di analisi psicosociale (approccio teorico e pratico: role-playing, incidenti critici, analisi dei conflitti, presa di consapevolezza dell’esistenza di dinamiche del mondo interno, transfert e controtransfert, ecc);

E' esperta e formatrice alla organizzazione e gestione del "Gruppo come strumento di lavoro, comunità di pratica, contesti sociali dell’apprendimento”

- Competenze teoriche e pratiche in psicologia dell’apprendimento, con particolare riferimento all’approccio socioculturale, competenze metodologiche e didattiche, riguardanti anche la programmazione per competenze, la valutazione e la continuità nonché l’intercultura.

Studiosa delle tematiche dell’identità di genere e delle Pari Opportunità donna-uomo e formatrice su questo argomento dagli anni 90 fino all’attualità.

Dal 2012 formatrice ufficiale FORMEZ.



Attualmente realizza corsi di formazione su “Proposte riferite al percorso zerosei; sulle ”Le indicazioni nazionali per il curricolo” utilizzando l’approccio socioculturale vigotskiano, sulla valutazione scolastica, sull’educazione alla cittadinanza come etica pubblica, sulla comunicazione e relazione interpersonale, sulle competenze scolastiche, sull’alfabetizzazione emotiva, sulla riflessività, sulla realizzazione della comunità di pratica, sul sostegno alla genitorialità, ecc.