Le corde si incastrano tra le rocce, scalatori bloccati in parete

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Attorno alle 16 di mercoledì l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul Piccolo Lagazuoi, per due alpinisti in difficoltà.



Dopo aver scalato la Via Pera Forada ed essere arrivati all’ottavo tiro, due rocciatori di Merano (BZ), di 40 e 35 anni, hanno deciso di scendere in doppia, ma arrivati all’altezza del secondo tiro le corde si sono incastrate nella roccia e loro sono rimasti bloccati.



Arrivati sulla verticale, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 45 metri poco sopra, è sceso e ha liberato le corde, per poi provvedere a recuperare in due rotazioni i due alpinisti, trasportati di seguito al Passo Valparola.